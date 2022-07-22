Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) задержали членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

21 июля на служебной территории пограничной заставы погранотряда “Горадиз” вблизи села Мехдили Джебраильского района при осмотре пограничной полосы были обнаружены 4 свертка, спрятанные на территории неизвестными лицами.

Около 20:00 пограничные наряды задержали 4 человек, прибывших на территорию. Они забрали свертки и попытались скрыться, но были задержаны.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанные являются военнослужащими-сверхсрочниками ГПС, выполняющими задачи по разминированию на освобожденных от оккупации приграничных территориях.

В результате оперативных мероприятий был задержан организатор преступления, гражданин Азербайджана — житель Бардинского района Халили Хикмет Гасан оглу (1998 г.р.).

В свертках, изъятых на месте происшествия, было обнаружено 95 кг 700 гр наркотических веществ (87 кг 700 гр марихуаны, 7 кг 600 гр героина, 400 гр метамфетамина) и психотропных препаратов (1980 таблеток “Метадон-40” и 150 таблеток “Прегабалин-12465”).

Генпрокуратура Азербайджана и ГПС продолжают необходимые оперативно-следственные мероприятия для выявления и привлечения к уголовной ответственности других участников преступления.