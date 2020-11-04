Военнослужащие армии Азербайджана соблюдают правила поведения с гражданским населением

Ежедневные неудачи, многочисленные потери и утраченные важные позиции в боях вынуждают противника прибегнуть к различным методам. Исходя из принципа, что «на войне все средства хороши», армянская сторона уже начала клеветническую и очерняющую кампанию против военнослужащих азербайджанской армии.

Как сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана, заявления армянской стороны о том, что азербайджанские военнослужащие якобы совершили военные преступления в селе Туг Ходжавендского района, являются ничем иным, как клеветой.

«Как отметил Верховный Главнокомандующий: «Мы никогда не вели борьбу, не воевали с гражданским населением, и впредь не будем делать этого». Подвергнув ракетному обстрелу мирное население городов Гянджи и Барды, Армения еще раз доказала, что именно она, в очередной раз, совершила настоящее военное преступление.

Заявляем, что личный состав армии Азербайджана соблюдает требования Женевской конвенции и других нормативно-правовых актов, являющихся основой международного гуманитарного права. Это означает, что участвующие в боях военнослужащие ВС Азербайджана соблюдают правила поведения с гражданским населением», — сказали в оборонном ведомстве.