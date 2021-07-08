Военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа, Вашингтон укладывается в отведенные ранее для этого сроки. Об этом сообщил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, передает ТАСС.

«Когда я объявил о выводе наших войск в апреле, я сказал, что мы выведем их к сентябрю. И мы на пути к тому, чтобы выполнить эту цель. Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат снабжение и финансирование военнослужащих и служб безопасности Афганистана, но афганцам самим предстоит определять будущее своей страны.

«Мы не собирались заниматься государственным строительством в Афганистане. Это право и ответственность, которые решать самим афганцам, чтобы определить свое будущее, как они хотят управлять страной, — сказал он. — Вместе с союзниками и партнерами по НАТО мы тренировали и обеспечили снаряжением около 300 тыс. военных и представителей служб безопасности Афганистана. <…> Мы обеспечили афганских партнеров всеми средствами для тренировки и снаряжения, мы предоставили передовые вооружения. Мы намерены продолжить финансирование и снабжение».

Байден указал, что США будут решительно добиваться мирного урегулирования в Афганистане, роль в этом урегулировании должны сыграть и страны региона.

«У стран региона есть существенная роль, [которую они должны] сыграть для поддержки мирного урегулирования. Мы будем работать с ними, они также должны помочь, активизировать свои усилия», — сказал он.

Метастазы терроризма распространились за пределы Афганистана, и США будут заниматься нейтрализацией этих угроз, заявил Байден.

Он опроверг сведения о том, что, по прогнозу разведки США, правительство Афганистана падет после вывода американских войск.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае.