К большому сожалению, наша страна не осталась в стороне от глобальной проблемы, связанной с истощением запасов пресной воды. Климатические изменения и человеческий фактор дают о себе знать – за последние 30 лет средняя температура превысила норму на 4,3 процента, а водные ресурсы страны сократились аж на 30 процентов.

Все бы ничего, но эти процессы продолжаются и нуждаются в ответной реакции профильных ведомств. Как сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на прошедшей по инициативе ООН конференции «Зеленая трансформация в Азербайджане», уменьшение осадков вынуждает нашу республику предпринять уже в краткосрочной перспективе более решительные шаги:

«Изменение климата — одна из самых обсуждаемых проблем в сегодняшнем мире. Как это не печально, она не оставила в стороне и нашу страну. Здесь следует учитывать влияние таких факторов, как повышение температуры, истощение наших водных ресурсов, опустынивание, усиление эрозионных процессов, уменьшение количества осадков, увеличение количества ветреных дней», — сообщил Керимов.

Как говорится, беда не приходит одна. По словам чиновника, за последние 15 лет лесные площади Азербайджана сократились на 12-15 процентов. Отвести беду непросто, а что собираются делать – тема отдельного разговора. Сейчас в республике уже проводятся масштабные меры для эффективного пользования водными ресурсами, сообщил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. Круг решаемых проблем внушителен – это и сокращение потерь пресной воды, и работа над разработкой новых источников, и, что важно, оптимизация управления этой сферой с применением новейших электронных систем.

Однако решить эту проблему одними лишь административными мерами, выискивая новые источники пресной воды, конечно же, сложно. Ведь воды, как уже было сказано, становится все меньше и меньше, а значит, и относиться к ней следует бережнее. Так что человеческий фактор выходит на передний план – профильные структуры проводят массированный ликбез среди граждан, призывая пользователей к рациональности. Наказывать рублем пока не думают – регулируемые государством цены на услуги водоснабжения и канализации были повышены не так давно и это решение стало ударом для многих, особенно малообеспеченных семей и бизнеса, который принялся компенсировать возросшие расходы из наших с вами карманов.

Опросы домохозяйств показывают, что высокие по меркам доходов семей цены приучили к экономии лучше всякой пропаганды. К тому же в условиях текущей рекордной инфляции новое подорожание рискует привести к серьезному общественному недовольству. Другое дело – наладить, наконец, работу отечественного водного хозяйства. Еще недавно абоненты ОАО «Азерсу» в Сабаильском районе столицы, вынужденные из-за высоких тарифов экономить на стирке белья и гигиенических процедурах, наблюдали как сели проточной воды текли по городским улицам. Аварию на магистральном водопроводе устранили, но потери уже не вернешь. До того авария на магистральном водопроводе Кура-Баку в Гарадагском районе столицы привела к затоплению участка автотрассы Баку-Газах.

Кстати, летом этого года та же участь постигла магистральный водопровод в Бинагадинском районе Баку – его прорвало под спальней хозяина дома. Этот анекдот широко обсуждали в прессе, а вот с чьего позволения магистральный водопровод очутился под незаконной постройкой, никто так и не узнал.

Даже эти получившие широкую огласку инциденты рождают вопросы к водному оператору, а ведь многое остается за скобками. По данным агентства TURAN, граждане жалуются на приходящие им завышенные фиктивные счета, и объясняется такое ежегодной убыточной деятельностью ведомства. Рассылая абонентам липовые счета с приписанными долгами, в ОАО надеются получить средства на погашение мифических долгов, чтобы покрыть этими деньгами свой реальный долг, образовавшийся в результате некомпетентности и коррупционности руководства, пишет издание.

Но даже на этом фоне ответственные чиновники делают пространные заявления о рациональном использовании водных ресурсов, почему-то упуская из виду очевидную всем конкретику. Другая часть водной повестки уходит в плоскость «устойчивого развития» и прочей трансцедентальной тематики. Если же оставить в стороне непостижимые для простого читателя абстрактные выси, еще в июле позапрошлого года при Президенте Азербайджана состоялось видео-совещание о состоянии водного хозяйства. При этом главной целью памятного мероприятия был анализ сложившейся ситуации с тем, чтобы устранить прошлые ошибки и недостатки в этой области, а также разработать единый механизм управления, предполагающий последовательное выполнение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов.

В результате на территории Республики должно быть налажено полное обеспечение питьевой и оросительной водой. По словам экономиста Асимана Гулиева, глава государства дал ценные поручения, основанные на текущем состоянии водного хозяйства страны, в том числе и освобожденных ее территорий. В стране пока еще отсутствуют уточненные данные о количестве водных ресурсов, а дефицит в водном хозяйстве составляет порядка 5 кубокилометров, к тому же из-за глобального потепления ученые ожидают уменьшения возобновляемых водных ресурсов республики на 10 – 20%, сообщил ученый.

Для решения проблемы принимаются и разрабатываются меры, среди них — разработанные в рамках международных проектов водная стратегия и национальный план действий по ее реализации. В стране продолжается работа по приведению водного законодательства в соответствие с законодательством Евросоюза, разрабатываются новые национальные стандарты и нормативно-технические акты по воде и прочим аспектам водохозяйственной деятельности. С этой точки зрения, инициатива строительства новых малых водохранилищ – еще один шаг к преодолению сложившейся ситуации.

Сегодня в этом направлении также активно работает Государственное агентство водных ресурсов при МЧС АР, являющееся органом исполнительной власти по усовершенствованию управления водными ресурсами, осуществляет постоянный контроль за техническим состоянием водохранилищ, проводит мониторинг водных объектов, поверхностных и подземных вод, гидротехнических сооружений и систем вод обеспечения в стране, обеспечивая безопасность находящихся на балансе водохранилищ государственной важности.