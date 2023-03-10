В Азербайджане предлагается пересмотреть тарифы на питьевую воду.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО «Азерсу» Этибар Мамедов на брифинге на тему «Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация».

По его словам, питьевая вода в стране продается по цене ниже себестоимости.

«Низкие тарифы препятствует рентабельной работе учреждения, а реконструкция осуществляется за счет средств государственного бюджета. Если тарифы будут соответствовать тарифам, применяемым в развитых странах мира, то станет возможным рентабельное функционирование учреждения».

Э.Мамедов отметил, что «Азерсу» разрабатывает программу для пересмотра тарифов в будущем, но решение принимается Тарифным советом.