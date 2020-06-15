Во всех микрорайонах Пекина ввели «режим военного времени»

Пекин ввел в понедельник «режим военного времени» во всех жилых микрорайонах города из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили местные власти, пишет ТАСС.

Отмечается, что соответствующий режим затронул 7 120 жилых микрорайонов города. Также указывается, что в мероприятиях по борьбе со вспышкой коронавируса задействовано более 100 000 человек.

На прошлой неделе вспышка коронавируса была выявлена на крупнейшем пекинском оптовом рынке «Синьфади» в районе Фэнтай на юге Пекина. Большинство заразившихся — работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. Администрация города была вынуждена также временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.

Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.

По данным на понедельник, в медицинских учреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.