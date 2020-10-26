Во время задержания террориста в Турции произошел взрыв

В городе Искендерун южной турецкой провинции Хатай прогремел взрыв, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщается, инцидент имел место на улице Фенер в центральной части города. В районе взрыва перекрыто движение транспорта.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и подразделения полиции.

По данным администрации Хатая, в результате инцидента никто не пострадал.

В администрации сообщили, что взрыв произошел вскоре после того, как силы безопасности нейтрализовали одного из двух подозреваемых в терроризме, которых они преследовали.

Согласно информации, антитеррористическая операция продолжается.