Во время задержания террориста в Турции произошел взрыв

В городе Искендерун южной турецкой провинции Хатай прогремел взрыв, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщается, инцидент имел место на улице Фенер в центральной части города. В районе взрыва перекрыто движение транспорта.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и подразделения полиции.

По данным администрации Хатая, в результате инцидента никто не пострадал.

В администрации сообщили, что взрыв произошел вскоре после того, как силы безопасности нейтрализовали одного из двух подозреваемых в терроризме, которых они преследовали.

Согласно информации, антитеррористическая операция продолжается.

| 2020-10-27T00:11:10+04:00 27 октября 2020, 01:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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