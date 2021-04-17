Во время протестов в Бангладеш погибло четыре человека

Сотрудники полиции в субботу открыли огонь по протестующим работникам на угольной электростанции в юго-восточной части Бангладеш, четыре человека погибли, многие получили ранения. Об этом со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов информировало агентство Reuters.

По его сведениям, полиция была вынуждена открыть огонь, когда участники акции попытались их атаковать возле строящейся электростанции в городе Читтагонг.

Как поясняет Reuters, протестующие выступали с требованием о повышении зарплат.