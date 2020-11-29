Во время акций протеста во Франции пострадали почти 100 полицейских

В ходе манифестаций, которые прошли во Франции в субботу, 28 ноября, ранения получили 98 полицейских и жандармов. Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, это данные окончательных подсчетов.

Глава ведомства отметил, что выражает всем пострадавшим сотрудникам правопорядка полную поддержку.

«Виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности», — написал Дарманен.

Ранее сообщалось, что 62 полицейских пострадали во Франции в ходе манифестаций 28 ноября.

28 ноября в 70 городах Франции прошли акции протеста против проекта закона «О глобальной безопасности», положения которого фактически вводят запрет на проведение фото- и видеосъемки сотрудников полиции и жандармерии. Марши протеста состоялись под лозунгом «Опустите оружие, и мы опустим камеры!». В них приняли участие 133 тыс. человек.