Во Франции заявили, что ЕС пока не определился с введением санкций против Турции

Действия Турции не позволяют считать ее надежным партнером, однако пока в Евросоюзе нет единодушного согласия по поводу того, какие санкции могут быть введены против этой страны или ее руководства. Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

«Известно, что индивидуальные санкции имеют символический эффект, представляя собой сильный сигнал. Однако по-настоящему действенным является экономическое давление, которое достигается за счет секторальных санкций. На данном этапе в Европе нет консенсуса по данному направлению», — констатировал он. Вместе с тем Бон добавил, что сейчас европейцы «больше не считают политику протянутой руки единственно возможной в отношении Турции».

По словам госсекретаря, Анкаре с октября дают возможность определиться, хочет ли она сотрудничать или же выбирает путь агрессии. «Политика Турции переменчива, она подает тактические сигналы к успокоению, но продолжает проверять нас на прочность, и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган вновь совершил серьезное вмешательство в демократическую жизнь Франции в пятницу, — заявил представитель МИД. — Европа долго рассчитывала на доверие и диалог с Турцией, но действия Эрдогана показали, что его страна больше не может считаться надежным партнером».