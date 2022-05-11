Во Франции в среду, 11 мая, вышел из печати сборник ключевых речей президента Владимира Зеленского, произнесенных с начала вторжения России в Украину.
«В сборнике содержатся драматические речи первого дня, большие выступления перед институциями: американским Конгрессом, парламентами Франции и Британии, а также обращения к украинцам, которые транслируются в социальных сетях», — говорится в сообщении.
В Grasset отмечают, что инициатива издательства, получившая зеленый свет от власти «на основе авторизованных текстов», является «первым мировым изданием речей Зеленского».
Все доходы от продаж планируют пожертвовать в поддержку народа Украины.
«Идея опубликовать эту книгу возникла у меня в начале марта», – заявил издатель Шарль Данциг.
Он рассказал, что представители украинского президента передали ему согласие и официальный текст на английском языке.