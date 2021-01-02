Во Франции в новогоднюю ночь сожгли сотни машин

Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1.

Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал префектов принять необходимые меры, чтобы бороться с «несанкционированными собраниями» и «столкновениями в городах» до конца года и в особенности 31 декабря.