Во Франции в новогоднюю ночь сожгли сотни машин

 

Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1.

Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал префектов принять необходимые меры, чтобы бороться с «несанкционированными собраниями» и «столкновениями в городах» до конца года и в особенности 31 декабря.

 

| 2021-01-02T12:39:57+04:00 2 января 2021, 13:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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