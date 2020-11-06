Во Франции установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Французские медики вновь зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом в стране. Как сообщило в пятницу агентство Santé publique France, за последние 24 часа зарегистрировано 60 486 новых случаев, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в четверг, когда власти сообщили о 58 046 новых инфицированных. В период весенней самоизоляции пиковые значения данного показателя не превышали 8 тыс.

Кроме того, по данным агентства, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 405 человек, общее число умерших с начала эпидемии достигло 39 865. За последние семь дней были госпитализированы 19 825 инфицированных, из которых 2 948 попали в реанимацию.

Всего с начала эпидемии во Франции было выявлено 1 661 853 случая заражения.