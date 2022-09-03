Министерство энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше в пятницу заявило, что энергетическая компания EDF, владеющая атомными электростанциями страны, обязалась запустить все ныне приостановленные реакторы для облегчения энергетического кризиса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

В настоящее время 32 из 56 ядерных реакторов во Франции приостановили работу для технических работ и, в некоторых случаях, устранение коррозии. По словам Панье-Рунаше, французское правительство принимает меры, чтобы «предотвратить ограничительные меры» по энергии.

«Есть график, предусматривающий, что с октября каждую неделю будет возобновлена ​​работа очередной (атомной) станции», – добавила министерша.

Во Франции на атомную энергетику приходится около двух третьих производства всей электроэнергии, что больше, чем в любой другой стране мира. На газ же приходится 7%.