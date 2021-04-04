Во Франции расследуют факт посещения министрами тайно работающие рестораны

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обратился в воскресенье к полицейскому префекту Парижа Дидье Лаллеману с требованием расследовать появившиеся в СМИ утверждения о том, что ряд министров правительства участвовали в нелегальных вечеринках в тайно работающих в условиях карантина ресторанах или частных клубах.

«В связи с репортажем телеканала М-6 я попросил полицейского префекта Парижа проверить правильность приводимых там сведений. В случае, если они окажутся верными, участники и организаторы нелегальных обедов должны быть наказаны», — написал глава МВД в Twitter. Вскоре после получения указания министра префект сообщил Agence France-Presse, что начал расследование.

Телеканал в своем репортаже показал некое помещение — по его сведениям, тайно работающий ресторан, расположенный в одном из престижных кварталов Парижа. В репортаже было видно, что ни официанты, ни посетители ресторана не носят защитных масок. Телеканал также показал кадры с, вероятно, тайной вечеринки в частном клубе, на которой все участники также были без масок. Один из этих людей сообщил M-6, что неделю назад был в двух-трех тайно работающих ресторанах, в которых видел «несколько министров». (ТАСС)