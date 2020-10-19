Во Франции проверят деятельность более 50 мусульманских организаций

Более 50 мусульманских ассоциаций во Франции подвергнутся проверке со стороны государства. Некоторые могут быть закрыты после того, как под Парижем был жестоко убит школьный учитель истории, показавший на уроке ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, выступая в эфире радио Europe 1.

«В течение недели государственные служащие наведаются в 51 ассоциацию. При этом многие, по моей инициативе, как того просил президент, будут распущены в соответствии с решением Совета министров», — уточнил он.

Глава МВД заявил, что желает закрытия, в частности, «Комитета против исламофобии» (CCIF), на который, по его словам, ссылался в своем видеообращении отец одного из учеников школы, недовольный действиями преподавателя. «Это ассоциация, которая получает помощь государства, налоговые послабления, и при этом она осуждает исламофобию со стороны властей. Также я бы хотел, чтобы о самороспуске объявила организация Baraka City», — сказал министр.