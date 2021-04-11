Во Франции продлят интервал между двумя прививками РНК-вакцин от COVID-19

«Мы активируем еще один рычаг: речь идёт об интервале между двумя дозами вакцины с матричной РНК от Pfizer-BioNTech и Moderna. Начиная с 14 апреля, всем, кто сделал первую инъекцию мы предложим делать вторую через 42 дня вместо нынешних 28. Это позволит нам проводить вакцинацию быстрее», — сообщил Веран в интервью изданию Journal du dimanche.