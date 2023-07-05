Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в первом чтении поправки к законодательству, которые разрешают дистанционно включать микрофоны и камеры смартфонов подозреваемых для записи их разговоров и слежки. Соответствующее решение принято в среду в ходе сессии, трансляция которой велась на сайте нижней палаты.

В начале июня соответствующую инициативу поддержал Сенат (верхняя палата парламента).

Как указывает газета 20 minutes, принятые в первом чтении поправки, которые разрешают «удаленно и тайно от пользователя включать компьютеры и иные устройства», были подготовлены в Минюсте Франции. Этот проект также предусматривает получение данных о местоположении устройства.

По замыслу авторов документа, мера будет применяться в отношении подозреваемых в терроризме и для борьбы с организованной преступностью.