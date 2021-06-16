Во Франции с 17 июня отменяется обязательное ношение масок на улице. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс на своей странице в Twitter.

«С завтрашнего дня ношение маски на открытом воздухе больше не будет обязательным, за исключением ряда случаев (в собраниях людей, в многолюдных местах, очередях, рынках и т. д.)», — заявил политик.

Кроме того, с 20 июня в республике отменяется комендантский час. Ранее граждане должны были возвращаться домой к 23.00.

Согласно данным американского института Джонса Хопкинса, во Франции с начала пандемии выявлено 5 806 256 случаев коронавируса, скончались от болезни 110 692 человека.