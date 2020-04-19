Во Франции от коронавируса умерли уже 19 718 человек

Число жертв коронавируса во Франции достигло 19718, за сутки скончались 395 человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

В субботу сообщалось, что от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях умерли 19 323 человека.

«Мы оплакиваем 19718 жертв», — сказал Саломон на пресс-конференции в воскресенье. Он отметил, что в больницах скончались 12069 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях – 7649.

По его словам, число госпитализированных с коронавирусом незначительно, но все же снижается.

В больницах остаются 30610 человек. За последние 24 часа в больницы поступили 890 новых пациентов.

При этом общее количество пациентов в больницах снизилось на 29 по сравнению с субботой. В реанимации находятся 5744 пациентов. Вместе с тем число пациентов в реанимации также снижается – одиннадцатый день подряд, отметил Саломон.

Согласно данным санитарного агентства Santé Publique, число случаев заболевания COVID-19 достигло 112606. Таким образом, за сутки прирост составил 785.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении режима изоляции до 11 мая в связи с эпидемией коронавируса. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. После 11 мая во Франции постепенно начнут открываться детские сады, школы и университеты.