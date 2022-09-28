Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во Франции, принадлежащий компании Total, остановится на неопределенный срок из-за забастовок, организованных профсоюзами.

Протесты рабочих связаны с падением уровня жизни из-за подорожавшей энергии. Профсоюзы требуют, чтобы часть сверхприбыли, которую сейчас получают энергетические компании, была направлена на поддержку сотрудников.

Ранее также из-за протестов в стране закрылся еще один крупный НПЗ американской Exxon Mobil. Таким образом, на севере Франции практически прекратится переработка нефти, в целом по стране не работает уже две трети нефтеперерабатывающих предприятий.