Во Франции организаторы акций в защиту климата сообщили о более 110 тыс. участников

Более 110 тыс. человек, обеспокоенных проблемами глобального изменения климата Земли, в воскресенье приняли участие в акциях протеста в крупных городах Франции, несмотря на карантинные ограничения.

Как сообщили организаторы манифестаций, около 55 тыс. человек вышли на улицы Парижа. Участники манифестации прошли маршем от площади Оперы до площади Республики. Многие держали в руках плакаты с призывами к властям «принять амбициозный закон о защите климата», «остановить потепление», «защитить планету». По данным организаторов, среди маршировавших было много школьников, студентов и представителей молодежных объединений.

«Каждый день, который мы проживаем в бездействии, усугубляет и без того серьезные климатические проблемы», — отметила пресс-секретарь природозащитного движения «Альтернатива» Элоди Нас. Она выразила тревогу тем, что «2020 год во Франции стал самым теплым в истории метеонаблюдений». А президент Эмманюэль Макрон «за время своего нахождения на посту главы республики не принял никаких эффективных мер борьбы против климатических изменений», считает активистка.