Во Франции нашли письмо немецкого офицера, потерянное почтовым голубем в 1910 году

Во французском городе Орбе (регион Эльзас) нашли письмо немецкого офицера, потерянное почтовым голубем 110 лет назад — в 1910 году. Об этом сообщил хранитель музея битвы при перевале Ленж Доминик Жарди, передает РИА «Новости» со ссылкой на

Отмечается, что письмо на немецком языке в алюминиевой капсуле было случайно обнаружено в сентябре текущего года в районе коммуны Ингерсайм гуляющей парой, которые потом передали находку в музей.

По словам Жарди, это уникальная находка, за последние 40 лет в музее не было ничего подобного. Несмотря на то, что текст записки хорошо сохранился, его сложно понять из-за готического шрифта.

Расшифровать письмо удалось одному из коллег Жарди. Оказалось, что письмо в июле 1910 года было отправлено офицером пехотного полка своему командиру и касалось маневров в регионе Эльзаса, входившего тогда в состав Германской империи. В общей сложности было отправлено четыре копии этого письма, найденное в 2020 году послание было по неизвестной причине потеряно голубем.

Письмо уже выставлено в мемориале в специальной герметичной витрине. Рядом стоит манекен прусского офицера, одетого в форму того же полка, в котором служил автор письма.