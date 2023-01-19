ИВо Франции сегодня проходит массовая забастовка, организованная объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста до 64 лет. По плану организаторов, митинги должны пройти в 215-250 городах страны.

Как передает #, об этом сообщают французские СМИ.

В забастовке участвуют, в частности, работники образовательной, транспортной и энергетической сфер, студенты университетов и ученики старших классов. Власти страны предупреждают граждан о возможных сбоях в работе метро, нарушения графиков движения поездов и самолетов.

По данным Le Figaro, во Франции может быть снижено производство электроэнергии из-за протеста работников крупнейшей генерирующей госкомпании EDF.

СМИ сообщают, что для охраны общественного порядка во время забастовок правоохранительные органы Франции задействуют более 10 тыс. полицейских.

Власти страны 10 января объявили о том, что планирует повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. В стране начнут повышать возраст для получения пенсии постепенно, с 1 сентября 2023 года.з-за увеличения пенсионного возраста