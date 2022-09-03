Во Франции рабочая группа правительства планирует рассмотреть инициативу Минтруда по продлению режима удаленной работы еще на один год в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщила газета Le Parisien, передает ТАСС.

Продление дистанционной работы на 2023 год поможет сократить потребление энергии в контексте нынешнего кризиса, в частности, предприятия смогут сэкономить за счет уменьшения трат электричества на обогрев и освещение зданий, говорится в статье.

«Это одна из мер, предлагаемых предприятиям правительственной рабочей группой с тем, чтобы задействовать все возможности экономии», — отмечает Le Parisien.

Продлить режим «удаленки» могут с началом зимнего сезона, считают в газете.

Как считает вице-президент Конфедерации малых и средних предприятий (CPME) Эрик Шеве, предприниматели «охотно рассмотрят проект, если им будет предоставлено право голоса». При этом профсоюзы, как подчеркивается в статье, отнеслись к этой инициативе сдержанно, так как не все работники могут согласиться работать у себя дома без финансовой компенсации расходов на электричество.

Le Parisien добавила, что тарифы на отопление и электричество растут во Франции, несмотря на механизмы сдерживания цен.