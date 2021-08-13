В различных департаментах Франции почти каждый день антипрививочники затопляют, поджигают, оскверняют нацистскими граффити или лишают электричества центры вакцинации и диагностики COVID-19, сообщает BFM TV.

Полиция по камерам видеонаблюдения пытается разыскать всех правонарушителей, им грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере €75 тысяч.

С 14 июля более 20 центров вакцинации и диагностики подверглись вандализму, то есть по одному почти каждый день. Этой участи не избежал ни один департамент.

Большинство зданий разгромили и привели в негодность, часто на них оставляли надписи с отсылками к нацизму. Многие из них подожгли. В Оденкуре перерезали линии электропередачи, и холодильник, в котором хранилось более 3 тысяч доз вакцины. Благодаря записям камер видеонаблюдения в департаменте Ду удалось задержать правонарушителя — подростка 17 лет. В остальных случаях полиция делает всё возможное, чтобы обнаружить виновных: каждый раз подавалось множество исковых заявлений.