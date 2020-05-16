Во Франции число жертв коронавируса превысило 27,5 тысячи человек

Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 104 человека — до отметки в 27 529 человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает в пятницу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

Накануне сообщалось о 27 425 умерших.

«С 1 марта мы оплакиваем 27 529 смертей, связанных с COVID-19: 17 342 человек умерли в больницах, 10 187 — в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в коммюнике ведомства. Отмечается что, данные по умершим в соцучреждениях претерпели корректировку: по данным на четверг, этот показатель был на отметке в 10 201 человек.

В больницах остаются 19 861 человек. За последние сутки в больницы поступили 438 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2203 пациента.

«С начала эпидемии 98 192 человека были госпитализированы, из них более 17 тысяч — в отделения реанимации. Домой выписаны 60 448 человек», — отмечают в DGS.