Во Франции число жертв COVID-19 выросло за сутки на 96

Количество жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 96 — до отметки в 27 625 человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает в субботу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

«С 1 марта мы оплакиваем 27 625 смертей, связанных с COVID-19: 17 412 человек умерли в больницах, 10 213 — в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в коммюнике ведомства.

В больницах остаются 19 432 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных составляло 22 614. За последние сутки в больницы поступили 350 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2 132 заболевших.

«С начала эпидемии 98 449 человек были госпитализированы, из них почти 17 500 — в отделения реанимации. Домой выписаны 61 066 человек», — отмечают в DGS.