Бывшая горничная, работавшая в парижском отеле Ibis, Рашель Кеке смогла избраться в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции, обойдя во втором туре бывшего министра-делегата по делам спорта Роксану Марасиняну. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник министерством внутренних дел страны.

Кеке набрала в 7-м избирательном округе департамента Валь-де-Марн 50,3% голосов, тогда как Марасиняну — 49,7%.

48-летняя уроженка Кот-д’Ивуара баллотировалась от левого альянса «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES), для нее это были первые парламентские выборы. Прибыв во Францию в возрасте 26 лет, она работала парикмахером, а с 2003 года работала горничной в отеле Ibis в XVII округе Парижа. Мать пятерых детей смогла получить французское гражданство по натурализации только в 2015 году, с 2016 года замужем за музыкантом из Кот-д’Ивуара.

В 2019 году Кеке принимала участие в забастовке горничных, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. В ходе этой забастовки она часто выступала с публичными заявлениями и постепенно стала заметным профсоюзным активистом. Перед парламентскими выборами 2022 года с ней связались представители партии Жан-Люка Меланшона «Неподчинившаяся Франция» и предложили оказать поддержку с избирательной кампанией.

В ходе кампании Кеке выступала с обещаниями бороться за права людей, выполняющих вредную для здоровья работу, поскольку сама в бытность горничной испытывала проблемы со здоровьем из-за условий труда. После избрания она пообещала «навести порядок в Нацсобрании» и стать «образцовым депутатом».

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции завершился 19 июня. Президентский блок «Вместе!» занял 245 из 577 мест, однако этого оказалось недостаточно для получения абсолютного большинства, которым обладал правящий альянс до этих выборов. Вторым по численности стал альянс левых сил NUPES (131 место), тогда как главной оппозиционной силой на правом фланге стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая нарастила свое присутствие до 89 мест.