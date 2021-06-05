Трагедия в Кяльбаджарском районе потрясла всю страну. В подорвавшемся на противотанковой мине КамАЗе погибли трое гражданских лиц – оператор АзТВ Сирадж Абышов, сотрудник ИА АЗЕРТАДЖ Махаррам Ибрагимов и сотрудник ИВ Кяльбаджарского района Ариф Алиев.

На видеокадрах, снятых за мгновения до взрыва, на дороге отчётливо видны следы сапёрных работ – мины на данном участке заложены совсем недавно. Впрочем, и без этих кадров ситуация была предельно ясна: автомобиль подорвался на дороге, которая используется азербайджанскими военными вот уже на протяжении 6-7 месяцев, и говорить о халатности сапёров, проморгавших смертоносный снаряд, просто некомпетентно. Особенно версия недавно заложенной мины приобретает реальные черты, если вспомнить пленение несколькими днями ранее в этом же районе шестерых армянских диверсантов: их целью также было минирование приграничной территории Азербайджана.

Итак, на фоне многомесячных попыток азербайджанской стороны заполучить у армян карты минирования оккупированных ранее земель, имеются факты новых минирований. И никто не может дать гарантий, что где-то на горной тропе в Кяльбаджаре или Лачине наших военнослужащих не ждут новые ловушки. К сожалению, несмотря на окончание активной фазы боевых действий в регионе много месяцев назад и полное крушение планов армянских националистов, а также многичсленные попытки правительства Азербайджана наладить нормальные связи со всеми соседями в постконфликтный период, с противной стороны адекватных шагов не наблюдается. Более того, угомонившиеся было в ноябре-декабре прошлого года наши неблагоразумные соседи, опять начали вещать угрожающей риторикой.

Понятно, что за всей этой эскалацией на армяно-азербайджанской границе и нагнетанием напряжённости в регионе стоит простой политический расчёт: некоторые силы не заинтересованы в победе Никола Пашиняна на предстоящих в июне в Армении выборах. Во всяком случае, ему всё происходящее не на руку и может быть использовано оппонентами против него в предвыборной кампании. Но как бы то ни было, какова бы ни была причина, Азербайджан после короткой передышки вновь находится под прицелом, как и все предыдущие 30 лет.

Безусловно, никакой альтернативы совместному проживанию азербайджанцев и армян в регионе попросту нет. Об этом неоднократно заявлял и президент Ильхам Алиев, предлагающий армянскому правительству реальный план мирного сосуществования. Азербайджанцы – народ миролюбивый, и даже при том грузе общечеловеческих преступлений, совершённых армянскими фашистами против нашего народа, мы готовы протянуть им руку, в которой нет оружия. Но…

Говоря о мирном сосуществовании, необходимо понять тот истинный смысл, который вкладывается в это понятие. Попробуем пояснить на простом примере.

Во многих районах Азербайджана обитают очень ядовитые змеи. Или же в лесах водятся волки и медведи. В этих же местах проживают и азербайджанцы. Говоря иначе, человек мирно сосуществует с фауной. Ни один азербайджанец не помышляет объявлять войну гадюкам или же пойти стенкой на логово медведя. Да и звери, хоть они и не разумные, предпочитают не выходить за «рамки дозволенного». В то же время, ни один азербайджанец не помышляет поселить у себя семейство гадюк или же стаю волков. Мы просто мирно сосуществуем, не более того. Пьём из одного источника, дышим одним воздухом, пользуемся дарами одного леса. Но, в то же время, идя в лес, где обитают волки, каждый благоразумный азербайджанец захватит с собой ружьё. Так, на всякий случай. Это же волки.

Так вот, и наше соседство с армянами должно быть на таком уровне. Во всяком случае, на ближайшие несколько лет. Историю-то снова не перепишешь. Может, когда-то этот яд национализма у армян и сойдёт на нет. Но до этого ещё надо дожить. Да, говорят, что не бывает плохой нации, бывают плохие люди. Не поспоришь, железный аргумент. Но в каждой нации есть удельный вес этих самых плохих. И этот показатель, между прочим, весьма различен. К сожалению, нам судьбой выбраны те, у которых удельный вес плохих достаточно высок для нормального сообщества. Так что, и действовать надо соответственно.

P.S. Богу богово, кесарю кесарево. Политикой должны заниматься политологи, и руководству страны виднее, как поступать в конкретной ситуации. Мы выскажем лишь наше субъективное мнение. И зададим такой риторический вопрос: зачем нам нужны были эти 6 террористов, захваченные в Кяльбаджаре? Чтобы вызвать на себя новую волну протестов, мол, отпустите бедных пленных армян? Чтобы слушать опять как скулят армяне по всей планете о своих очередных «страданиях» и «невинных жертвах»? Да, иногда пленные нужны. Чтобы обменять на своих. Но вроде бы обмен «всех на всех» состоялся. Так на что менять будем? Эти бешеные псы приходят на наши земли сеять смерть. А результат налицо. Так не лучше ли поступать с диверсантами так, как они того на самом деле заслуживают, как с бешеными псами, просто пускать в расход? Никому ведь в голову не придёт пленить бешеное животное, не так ли?..

P.P.S. Может кто-то обвинит нас в чрезмерной жестокости. Что ж, тогда просто покажите им годовалого сыночка Сираджа Абышова, двух сирот Махаррама Ибрагимова… И пусть пофилософствуют на тему альтруизма и гуманизма перед семьями погибших.