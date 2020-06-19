Внешнеторговый баланс сохранил плюсовое значение

Государственный таможенный комитет обнародовал статистику внешней торговли за май, согласно которой импорт в страну превысил показатели экспорта. Неблагоприятное сальдо торгового баланса в минувшем месяце составило 117 млн долларов. Т.е. азербайджанцы должны были в истекшем месяце продать товаров за рубеж на упомянутую сумму больше, чем закупать. Но планы пошли вразрез с реальностью.

Баланс торговли включает в себя только видимый импорт и экспорт, то есть импорт и экспорт товаров. Разница между экспортом и импортом называется сальдо торгового баланса. Отрицательное сальдо торгового баланса означает превышение импорта над экспортом, т.е. страна больше покупает, чем продаёт. По мнению экономистов, если такая тенденция не изменится, страну могут ждать тяжелые экономические последствия.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, экспорт в мае составил 665,5 млн, а это в 2,5 раза меньше среднемесячной суммы за предыдущие четыре месяца, указал в беседе с # экономист Ровшан Агаев. Несмотря на многолетние намерения национального правительства диверсифицировать экономику от экспорта энергосырья в сторону развития реального сектора, индексы «черного золота» продолжают решать судьбу важнейших макроэкономических показателей, и торговый баланс в этом плане не исключение.

По мнению Агаева, во многом именно снижение нефтяных индексов и нефтедобычи привело к дефициту внешнеторгового баланса. Так, в мае Азербайджан экспортировал 1.933 тыс. тонн — 13.7 тыс. баррелей нефти по средней экспортной цене 18.2 долларов за баррель. Из этого источника в страну поступило 250 млн долларов. Вот только в условиях уменьшения притока нефтедолларов, показатели импорта понизились несущественно, что также послужило формированию минусового сальдо во внешней торговле.

«Вопреки ожиданиям, серьезного сокращения импорта в этом месяце не наблюдается, — говорит экономист. — Ведь если учитывать показатели предыдущих 4 месяцев, то объемы импорта в мае на уровне 782 млн долларов были близки к среднемесячным показателям».

Ясно, что если экспорт сокращается, у Азербайджана есть одна возможность соблюсти равновесие во внешнем балансе и это сокращение импорта, но показатели ввоза не помогли избежать минусового значения.

Комментируя # причинно-следственные обстоятельство формирования неблагоприятного торгового сальдо во внешней торговле в мае, экономист Самир Алиев сообщил, что в истекшем месяце впервые за последние четыре года импорт превысил экспорт. Согласно таможенной статистике, дефицит в размере 117 млн долларов возник в мае из-за превышения импортом в размере 782,5 млн долларов экспорта, составившего в денежном выражении 665,5 млн долларов. Эксперт напомнил, что в последний раз такая ситуация наблюдалась на волне падения нефтяных индексов в октябре 2016 года. Тогда импорт в страну превысил показатели экспорта на 112,6 млн долларов.

И все же май в этом смысле стал исключением, поскольку торговый баланс пяти месяцев текущего года отметился положительным сальдо в размере 2,8 млрд долларов, сказал Алиев:

«Для сравнения, по итогам пяти месяцев истекшего года положительная разность между стоимостью экспорта и импорта была примерно такой же, и только в позапрошлом году мы наблюдали профицит в размере более 3,5 млрд долларов. Однако в целом внешнеторговый оборот понизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с минувшим годом, экспорт уменьшился на 19% и этот спад вызван не только удешевлением нефти, но также сокращением ненефтяного экспорта».

Например, экспорт фруктов и овощей сократился в мае на 10%, сахара — на 12,7%, хлопкового волокна — 24,3%, хлопчатобумажной пряжи — 18,8%, черных металлов — 42,2%, алюминия — 5,7%. Импорт снизился больше всего — на 28,9%, но это не спасло положение. На волне карантинных мер наблюдается значительное увеличение импорта ключевых стратегических продуктов, а причина этого заключалась в необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны на время изоляции, считает аналитик. Например, ввоз мясной продукции увеличился на 11,2%, молока — на 36,2%, молочных жиров — 32,5%, чая — 5,2% и риса — 38,6%. Импорт пшеницы, напротив, понизился на 38%. Увеличился на 67,3% ввоз фармацевтической продукции.

Несмотря на плюсовое значение торгового баланса, по итогам пяти месяцев этого года платежный баланс страны отметился дефицитом на уровне 1 млрд 343,5 млн долларов.

Платежный баланс – более емкий макроэкономический показатель, позволяющий судить о состоянии экономики в целом. Он показывает движение денежных средств в виде платежей из нашей страны в другие и обратно. То есть данный документ характеризует соотношение сумм платежей, произведенных Азербайджаном за границей в течение первого квартала, и поступивших в страну в течение того же периода. В отличие от внешнеторгового оборота платежный баланс учитывает не только объем и сумму экспорта и импорта товаров, но и многие другие экономические факторы.

Как сказал в беседе с корреспондентом # экономист Неймат Алиев, дефицит вызван финансовыми факторами.

«По данным Центробанка, средняя экспортная цена сырой нефти в первом квартале текущего года составила 57,6 долларов. Платежный баланс не выдержал такого уровня цен на главный экспортный товар, — считает он. – Также привлекает внимание тот факт, что меры по сокращению импорта на 33% в первом квартале этого года не смогли поддержать баланс валютных потоков между Азербайджаном и зарубежными странами».

По данным Госкомстата, в апреле и мае этого года процесс снижения реального импорта продолжился и вырос до 40%, продолжил Алиев, однако средняя экспортная цена на нефть за эти месяцы упала почти в два раза:

«Из-за относительно высоких цен на нефть текущий счет страны был завершен в первом квартале с профицитом в 696 миллионов долларов. При этом не вызывает сомнений тот факт, что при двукратном падении валютных поступлений не удастся компенсировать большие валютные расходы в не нефтяном и газовом секторе. Следовательно, дефицит текущего счета платежного баланса в перспективе неизбежен. Нет сомнений в том, что дефицит платежного баланса продолжит расти в следующем квартале».