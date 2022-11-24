Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики», утвержденный указом №940 Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2016 года.

Как сообщает Trend, указом в «Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики» вносятся следующие изменения:

— абзацы 1, 1-1 и 2 подпункта 3.2.1 указываются в следующей редакции:

«1. дети шехида;

— дети Героя Отечественной войны Азербайджанской Республики.

— дети Национального героя Азербайджана;».

— В конце подпункта 3.2.8 знак точки заменяется знаком точки с запятой и добавляются подпункты 3.2.9 – 3.2.11 следующего содержания:

«3.2.9. член семьи шехида (супруг/супруга);

3.2.10. Герой Отечественной войны Азербайджанской Республики (сам, супруг/супруга);

3.2.11. Национальный герой Азербайджана (сам, супруг/супруга).».