Военно-морские силы США с 2028 финансового года хотят начать закупку нового поколения ракетных эсминцев типа DDG(X) для замены стареющих крейсеров с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Тикондерога» (Ticonderoga, CG-47), оснащенных боевой информационно-управляющей системой (БИУС) системой «Иджис» (Aegis). Об этом в своем пресс-релизе от 1 июня сообщила Исследовательская служба Конгресса США.

На финансирование научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по программе эсминца УРО следующего поколения DDG (X) ВМС США запросили на 2022 ф.г. 121,8 и теперь от Конгресса США зависит утверждение, отклонение или изменение этой суммы финансирования в бюджете ВМС на следующий год.