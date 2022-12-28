Военно-морские силы (ВМС) США одобрили развертывание полномасштабного производства тяжелых военно-транспортных вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion («Королевский жеребец»). Об этом сообщается на сайте компании-производителя Lockheed Martin.

«Наращивание производства самого технологически совершенного вертолета в мире позволяет Корпусу морской пехоты США пополнить флот CH-53K и способствует успеху их миссии», — заявил директор программы Lockheed Martin по производству таких машин Билл Фальк, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, настрой ВМС Соединенных Штатов на масштабное производство CH-53K «внушает уверенность сети из более чем 200 предприятий», поставляющих различные комплектующие для данных вертолетов, а также уменьшает затраты как для американского правительства, так и для зарубежных партнеров Вашингтона, которые приобретают эти машины.