ВМС США направили в Черное море танкер для заправки эсминца Donald Cook

Американский танкер-заправщик Laramie вошел в Черное море для обеспечения топливом находящегося в акватории эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США Donald Cook. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте 6-го флота ВМС США.

«Прибытие Laramie в Черное море поможет обеспечить стабильность в регионе путем заправки кораблей в море. Возможности Laramie по дозаправке помогут эсминцу Donald Cook продолжить выполнять операции без захода в порт, — заявляется в сообщении. — Это также позволит партнерам по НАТО провести дозаправку [кораблей] и продлить сроки патрулирования».

Как сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной России, силы и средства Черноморского флота следят за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца Donald Cook. Ранее он заходил в Черное море 23 ноября прошлого года. Тогда он также был взят на сопровождение Черноморским флотом.

Корабли ВМС США периодически заходят в Черное море. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.(ТАСС)