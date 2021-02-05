Влюбляют и продают: в Азербайджане все наизусть должны знать номер 152

Траффикинг приносит огромную прибыль, потому преступников не останавливает страх быть пойманными и наказанными.

В нашей стране в прошлом году органами внутренних дел были выявлены 155 преступных фактов, связанных с торговлей людьми, и были обезврежены 3 преступные группы. 21 человек привлечен к уголовной ответственности.

Бороться с траффикингом можно лишь совместными усилиями, потому недавно Госкомитет по делам семьи, женщин и детей призвал население присоединиться к этой борьбе и поддержать жертв торговли людьми. Данная структура одобрила статьи 4.2.1 и 4.2.3 «Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2020-2024 годы» и подготовила видеоролик, посвященный теме борьбы с траффикингом.

Глава неправительственной организации помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова заявила # , что торговля людьми является латентным преступлением, которое часто проходит незаметно. Вербуют жертв и перенаправляют их куда-то для эксплуатации нередко близкие им люди. Как правило, родственникам верят, но были случаи, когда родная сестра, муж заманивали в сети траффикинга.

Однако в последнее время торговцы людьми, по словам Зейналовой, все чаще стали использовать интернет для поиска жертв.

«В основном в мире сейчас вербуют через интернет, так как такой способ вербовки не требует особых средств и усилий. Жертв могут заманивать предложениями хорошей работы, а некоторые траффикеры по интернету влюбляют в себя потенциальных жертв, а потом используют их. Влюбленная женщина часто не видит ловушку»,– сказала она.

По ее словам, роль общественности в борьбе с такими преступлениями велика. В стране действует горячая линия МВД по борьбе с торговлей людьми 152, и каждый гражданин должен знать этот номер наизусть, не быть равнодушным и обращаться туда, если увидит или услышит что-то связанное с торговлей людьми. СМИ, узнав информацию о торговле людьми, должны сразу же обратиться в Управление по борьбе с торговлей людьми. Это может помочь накрыть целую преступную сеть. Но иногда, как говорит Зейналова, журналисты пишут о деле, когда еще ведется расследование, и преступники скрываются от правосудия.

«Однако иногда граждане путают проституцию с торговлей людьми, а во время расследования выясняется, что женщины сами предлагали сексуальные услуги, их никто не заставлял, не эксплуатировал. Уголовное дело здесь может быть, но речь тут не о траффикинге. В случае с траффикингом человека продают»,– сказала глава «Чистого мира».

Торговля людьми–преступление, которым должны заниматься специально подготовленные сотрудники. Сейчас границы закрыты, но по-прежнему есть люди, которые обращаются за помощью, есть выявления случаев трафикинга. Управление по борьбе с торговлей людьми продолжает активно работать.

«Например, в процессе расследования может выясниться, что были другие факты эксплуатации. Отмечу, что фактов торговли людьми стало намного меньше, но сказать, что их нет вообще, конечно, нельзя. Случаи торговли людьми происходят и внутри страны. Азербайджан подписал Европейскую конвенцию по борьбе с торговлей людьми. Раньше жертвами торговли людьми считались те, кого перевозили через границу, кто не знал языка другой страны, законов. Сейчас и тех, кого насильственно удерживают и эксплуатируют внутри страны считают жертвами торговли людьми. Внутри страны чаще всего трудовая эксплуатация, в том числе использование детского труда. Может иметь место и сексуальная эксплуатация»,– сказала Зейналова.

Она отметила, что все еще нередко женщин, подвергшихся сексуальной эксплуатации, обвиняют в том, что они сами виноваты и это становится сдерживающим фактором для их открытости. Такие женщины не всегда готовы говорить о том, что с ними произошло. Они боятся осуждения и скрывают случившееся, что усложняет борьбу с такими преступлениями.

По ее словам, поддержка жертв трафикинга в Азербайджане находится на высоком уровне. Пандемия и карантин никак не повлияли на работу шелтера. Единственное — судебные процессы немного затянулись. Но жертвы, как и раньше, получали и получают денежную компенсацию, психологическую поддержку. Были поддержаны даже потенциальные жертвы (жертвы домашнего насилия, женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации), которым оказали помощь.