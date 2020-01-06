Власти Японии добиваются экстрадиции Карлоса Гона

Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник в эфире японского телевидения заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы используем различные дипломатические ресурсы и прикладываем все необходимые усилия [для экстрадиции Карлоса Гона]», — приводит его слова агентство Kyodo.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости.