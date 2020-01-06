Власти Японии добиваются экстрадиции Карлоса Гона

Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник в эфире японского телевидения заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы используем различные дипломатические ресурсы и прикладываем все необходимые усилия [для экстрадиции Карлоса Гона]», — приводит его слова агентство Kyodo.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

| 2020-01-06T18:07:32+00:00 6 января 2020, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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