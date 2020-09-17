Власти Венесуэлы арестовали обвиняемого в терроризме американца

уд в Каракасе постановил поместить под арест гражданина США Мэттью Джона Хита, задержанного на прошлой неделе на территории Венесуэлы по подозрению в шпионаже, а также семерых местных граждан. Об этом в среду сообщается в заявлении Верховного суда республики.

«Суд постановил назначить меру пресечения в виде лишения свободы для граждан Хита Мэттью Джона (гражданин США), Дэвена Энрике Родригеса Аргуеты, Марко Антонио Гарсеса Карапайка, сержанта Национальной гвардии Дарвина Адрейсо Урданеты Пардо, Ивонна Коромото Барриоса Финола, Леобальдо Антонио Гутьерреса, Андри Рамона Финола и Астерио Хосе Гонсалеса Гарсии, обвиняемых в терроризме, государственной измене, преступном сговоре и незаконном обороте оружия», — говорится в документе.(ТАСС)