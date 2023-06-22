Власти Великобритании призвали ФИФА поддержать сборную беженок из Афганистана.

По информации The Guardian, более 100 парламентариев страны подписались под письмом президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой поддержать команду беженок из Афганистана и позволить им выступать на международной арене.

«Право играть в футбол и соревноваться должно быть защищено. ФИФА должна выполнять свои обязательства по обеспечению равенства, и я считаю, что нужно делать гораздо больше для поддержки этих женщин, чтобы вернуть им место на мировой арене.

Поддержка, которую это письмо получило от коллег по парламенту и по всему миру, свидетельствует о широкой поддержке женщин Афганистана, как покинувших страну, так и все еще живущих на ее территории, и их права жить так, как они хотят», – сказала автор письма Джули Эллиотт.

В данный момент женщинам в Афганистане запрещено заниматься спортом, а женская сборная Афганистана не допущена до участия в международных турнирах. После прихода к власти талибов в 2021 году женская команда Афганистана была эвакуирована в Австралию. Некоторым футболисткам молодежных сборных удалось уехать в Италию, Португалию и Англию.

ФИФА считает политику в отношении игроков и команд внутренним делом футбольных федераций стран. (sports.ru)