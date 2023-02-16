Выборы президента, а также состава парламента Турции, которые должны состояться в июне текущего года, могут отложить из-за землетрясений. Такое мнение высказал обозреватель газеты Habertürk Фатих Айтайлы.

«Сначала будет принято решение о выборах. Затем высшая избирательная комиссия (YSK) объявит, что проведение избирательного процесса в четырех провинциях и частично в шести провинциях стало практически невозможным, и потребует переноса выборов», — написал он.

По словам журналиста, президентская гонка может быть отложена минимум на шесть месяцев или даже на год. Он отметил, что в правящей партии серьезно отнеслись к вероятности переноса выборных мероприятий.

Бюлент Арынч, один из основателей Партии справедливости и развития (ПСР), который с 2002 года был спикером парламента, заместителем премьер-министра и министром юстиции в правительстве под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, 13 февраля сделал письменное заявление, предложив отложить выборы.

«Сегодня, когда мы страдаем от, пожалуй, самой болезненной катастрофы в нашей истории, необходимо, отложить предвыборный стресс. Говоря более откровенно, ни в мае, ни в июне выборы проводить нельзя. Они должны быть отложены», — сказал он.

Пятилетний срок полномочий нынешнего правительства заканчивается в июне, и Эрдоган назначил голосование на 14 мая. После землетрясений турецкий президент никак не прокомментировал выборы.

Оппозиционные партии Турции выступили против переноса выборов на более поздний срок. Согласно Конституции, президентские и парламентские выборы в Турции должны состояться не позднее 18 июня.

Лидер Народно Республиканской Партии (НРП) в Турции Кемаль Кылычдароглу 15 февраля заявил, что выборы пройдут вовремя, так как у правительства нет права их переносить. Он указал, что, согласно ст. 78 и ст. 101 Конституции страны, президентские выборы можно отложить только в случае войны. При этом стихийное бедствие не считается веской причиной, чтобы откладывать выборные мероприятия.

Заместитель лидера «Хорошей партии» Кюршад Зорлу также выступил против идеи переноса выборов.

«Фундаментальный подход нашей партии — проводить выборы вовремя», — написал он в Twitter.