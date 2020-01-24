Власти США расширили антииранские санкции

Соединенные Штаты расширили санкционный список по Ирану. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Под рестрикции попали один гражданин Ирана, а также гражданин Китая. Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении шести компаний: одной из ОАЭ и пяти китайских.

«Управление вводит санкции против нефтехимических и нефтяных компаний, участвовавших в транзите экспорта Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) на сотни миллионов долларов. Нефтяная отрасль Ирана финансирует Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС) и близкие к нему террористические группы, — говорится в тексте. — Это основной источник дохода иранского режима, финансирующий его злонамеренную деятельность на Ближнем Востоке. Данные компании помогают иранскому нефтяному экспорту в нарушение экономических санкций США».

Вся собственность и имущественные интересы данных лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые операции.(ТАСС)