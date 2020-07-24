Власти США направляют федеральные силы в Сиэтл для борьбы с преступностью

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл (штат Вашингтон) для борьбы с преступностью. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) страны.

В город отправят подразделения Таможенной и пограничной службы США (при МВБ), специально обученные для разгона массовых беспорядков. Обычно эти подразделения задействуют, когда протестующие собираются на пунктах пересечения международной границы.

Источники издания не располагают информацией о том, сколько именно сотрудников прибудут в Сиэтл. При этом решение об их отправке, подчеркивает газета, не является реакцией на новые демонстрации в городе. Не исключено, что подразделения будут держать на случай выхода ситуации из-под контроля. 19 июля в Сиэтле не менее 12 полицейских были ранены в результате столкновений участников акций протеста в рамках движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») с сотрудниками правоохранительных органов.

Власти Сиэтла уже подвергались критике со стороны федерального правительства за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов города, фактически ограничив допуск туда экстренных служб. Контроль над ним городских властей был восстановлен только 1 июля.(ТАСС)