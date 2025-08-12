Пентагон мобилизовал около 800 военнослужащих Национальной гвардии США в Вашингтон для борьбы с преступностью в столице. Соответствующую информацию 12 августа опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Сегодня около 800 военнослужащих были задействованы в составе оперативной группы «Безопасность и красота» в округе Колумбия, из которых около 100–200 оказывают поддержку правоохранительным органам», — говорится в заявлении.

В Пентагоне уточнили, что в обязанности сотрудников группы входят «административные и логистические функции».

«Они будут сильны, они будут стойки и будут поддерживать своих партнеров из правоохранительных органов», — подчеркнул министр обороны США Пит Хегсет.