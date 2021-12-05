Морское управление польского города Гдыня подтвердило, что российский сухогруз «Руслана» был задержан, передает РИА «Новости».

В управлении указали, что в ночь на 4 декабря корабль, плавающий под российским флагом, по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска сошел с назначенного фарватера и не отвечал на вызовы службы VTS Zatoka, которая непрерывно осуществляет мониторинг движения судов. Утверждается, что сухогруз также не отвечал на вызовы капитана порта Гданьск.

«Наши службы уведомили морской пограничный отряд, который попросили срочно вмешаться в связи с высокой вероятностью возникновения угрозы в морском движении и риском выхода судна на мель в районе Собешевского острова. Кроме того, на место происшествия было направлено подразделение морской поисково-спасательной службы», — заявили в морском управлении.

Сотрудники Кашубского дивизиона Пограничной стражи поднялись на борт судна и проверили трезвость экипажа. В итоге оказалось, что три члена команды, в том числе капитан, были пьяны, говорится в сообщении.

В данный момент «Руслана» стоит на якоре, добавили в управлении.