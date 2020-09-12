Власти Орегона прогнозируют массовые смерти людей при пожарах

Власти американского штата Орегон прогнозируют многочисленные жертвы и-за бушующих там природных пожаров, сообщает TACC.

«Мы знаем, что пожары привели к гибели людей и уничтожению тысяч построек. Мы знаем, что имеем дело со смертями, вызванными пожарами, и готовимся к случаям массовой гибели людей, учитывая имеющуюся информацию и количество уничтоженных строений», — заявил глава управления по ЧС штата Эндрю Фелпс.

По данным губернатора штата, без вести пропавшими числятся десятки людей. Огонь бушевал на площади более 404,6 тысяч га. Власти эвакуировали 40 тысяч жителей штата. Телекомпания CNN сообщала о 24 жертвах. Самая тяжелая обстановка сложилась в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне (aif.ru)