Власти ОАЭ сообщили об отмене экономического бойкота Израиля

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян подписал указ об отмене экономического бойкота Израиля, передает эмиратское информационное агентство (WAM).

В сообщении сказано, что такое решение принято в рамках расширения дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем. Также отмечается, что данный документ является «дорожной картой» для начала совместного сотрудничества в сфере стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций.

Теперь эмиратские предприниматели и компании смогут осуществлять финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. Также разрешен ввоз, обмен, приобретение и продажа товаров из еврейского государства.