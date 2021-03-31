Власти Нью-Йорка одобрили легализацию марихуаны

Верхняя палата законодательного собрания штата Нью-Йорк приняла законопроект о легализации продажи марихуаны в оздоровительных целях. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По его сведениям, законопроект одобрило 40 человек, а против него выступили 23 законодателя. Уточняется, что если документ будет подписан, Нью-Йорк станет 15-м штатом в стране, легализовавшим наркотик для рекреационного использования.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что новое законодательство улучшит безопасность на улицах города.

«Я с нетерпением жду подписания этого закона», — добавил Куомо.

В 38 из 50 штатов США использование производных каннабиса разрешено в медицинских целях, а еще в 15 штатах и столичном округе Колумбия — в целях рекреации.