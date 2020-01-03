Власти Нью-Йорка обсудили меры безопасности в связи с убийством США иранского генерала

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио провел рабочее совещание с шефом городской полиции Дермотом Ши и начальником контртеррористического подразделения полиции Джоном Миллером для обсуждения дополнительных мер безопасности, которые необходимо принять для защиты мегаполиса, в связи с убийством в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

«Я побеседовал с комиссаром Ши и его заместителем Миллером по поводу неотложных шагов, которые предпримет управление полиции Нью-Йорка для защиты ключевых объектов города Нью-Йорк от любых попыток Ирана или его союзников-террористов осуществить акт возмездия Америке. Нам придется сохранять в связи с этой угрозой бдительность еще долгое время», — написал градоначальник в пятницу в Twitter.

В сентябре прошлого года де Блазио вышел из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года и является одним из самых ярых критиков администрации республиканца Дональда Трампа. «Правительство США без одобрения Конгресса, по сути, объявило войну Ирану этой ночью. У американского народа в этом случае не было права голоса, несмотря на то, что он снова и снова голосует за прекращение бесконечных войн и возвращение своих войск домой», — написал мэр.

Со своей стороны управление полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) заявило о том, что тщательно отслеживает обстановку в Иране. «Хотя достоверных данных о наличии угрозы Лос-Анджелесу нет, управление полиции города ведет мониторинг происходящего в Иране. Мы продолжим поддерживать связь с правоохранительными органами на местном уровне, на уровне штата и федерального правительства, а также с их международными партнерами на предмет появления значимой разведывательной информации», — говорится в Twitter органов правопорядка Лос-Анджелеса.(ТАСС)