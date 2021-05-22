Власти Нидерландов могут приступить к третьему этапу смягчения действующих ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения нового коронавируса, с 5 июня на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране. Об этом в субботу сообщил нидерландский информационный портал NL Times.

По его информации, правительство Нидерландов намерено разрешить кафе и ресторанам обслуживать клиентов в закрытых помещениях. Вместе с тем, как пишет портал, жители королевства смогут ежедневно принимать у себя дома не более четырех гостей. Кроме того, планируется возобновление работы кинотеатров, театров и других закрытых площадок в определенные часы.

28 апреля в Нидерландах начался первый этап смягчения ограничительных мер, введенных для сдерживания темпов распространения COVID-19. В стране прекратилось действие комендантского часа. Более того, для посетителей вновь открыли террасы кафе и ресторанов. Возобновили работу в обычном режиме непродовольственные магазины. До этого их посещение было разрешено лишь по предварительной записи. Студенты вузов смогли вернуться к очной форме обучения.