Власти Непала осенью откроют для туристов доступ на Эверест

Власти Непала откроют для альпинистов доступ на самую высокую в мире горную вершину, сообщает Travel and Leisure.
В марте восхождения на Эверест запретили из-за пандемии коронавируса. А 30 июля объявили, что к началу осеннего сезона скалолазания (с сентября по ноябрь) в стране начнут выдавать разрешения на покорение пика и других гималайских гор.
Сейчас в Непале начинают открываться отели и рестораны, при условии соблюдения мер предосторожности против распространения вируса. Казино, салоны красоты и спортивные залы пока закрыты. Международные и внутренние авиарейсы планируется возобновить с 17 августа.
Власти надеются, что осенний сезон альпинизма поспособствует росту экономики.(РИА Новости)