Власти Непала осенью откроют для туристов доступ на Эверест

Из-за того, что весенний сезон скалолазания не состоялся, около 200 тысяч гидов, носильщиков остались без работы. Экономика страны потеряла миллионы долларов. В мае в Непал прибыли 30 туристов, тогда как в прошлом году их было 70 тысяч.